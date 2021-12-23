Диетолог: как правильно пить в новогоднюю ночь

Врач-диетолог и член ФМБА Маргарита Королева заявила, что взрослым в Новый год стоит отдать предпочтение шампанскому, а детям — морсам и компотам. Об этом эксперт рассказала в беседе с "Вечерней Москвой".
Так, по словам Королевой, после шампанского стоит выбрать для себя один напиток, который будет сопровождать вас на протяжении всей ночи.
"Если человек начал принимать крепкий напиток, надо не снижать градус до конца новогодней ночи, потому как разнообразие алкогольных напитков будет усугублять состояние, может привести или к алкогольному опьянению, или даже к отравлению",
— отметила Королева.
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