Названы влияющие на результат алкотестера продукты

Нарколог Алексей Казанцев рассказал, какие продукты могут повлиять на результат алкотестера. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
По словам медика, показатели может изменить употребление кваса, безалкогольного пива, кумыса, скисших соков и конфет с алкогольной начинкой.
«Многие ссылаются на кисломолочную продукцию. Считается, что там содержится алкоголь, но кумыс у нас есть только в определенных регионах. С тана, айрана и кефира проверяли опытным путем — не выявляется, чтобы опьянеть, нужен десятилитровый бидон», — сказал нарколог.
Также Алексей Казанцев предупредил, что водителям стоит быть осторожными со спиртосодержащими лекарствами: валокордином, валосердином и корвалолом.