Названы влияющие на результат алкотестера продукты

«Многие ссылаются на кисломолочную продукцию. Считается, что там содержится алкоголь, но кумыс у нас есть только в определенных регионах. С тана, айрана и кефира проверяли опытным путем — не выявляется, чтобы опьянеть, нужен десятилитровый бидон», — сказал нарколог.