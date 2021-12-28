Россиянам рассказали о простом способе проверки икры

Маркетолог Владимир Козлов рассказал, что подлинность красной икры можно проверить с помощью горячей воды. Этим он поделился в беседе с телеканалом "Мир 24".

Так, для этого необходимо поместить икринку в воду: если она растворится, значит — это подделка. Козлов также отметил, что икру для праздничного новогоднего стола лучше всего приобретать в больших супермаркетах, поскольку там следят за качеством товара.

Также маркетолог рекомендует сохранять чеки о покупках, чтобы, в случае чего, можно было оформить возврат.