Россияне рассказали, сколько тратят на новогодний стол

Россияне рассказали, какую сумму планируют потратить в новогоднюю ночь и как подбирают блюда к празднику. Об этом говорится в исследовании соцсети «Одноклассники» и центра ResearchMe, о результатах которого пишет «Лента.ру».

Оказалось, что 95% россиян собираются накрыть праздничный стол и лишь 5% решили обойтись без этого.

84% собираются накрыть стол с большим количеством еды и напитков, и лишь 16% планируют только легкий фуршет. Второй вариант наиболее часто предпочитают россияне в возрасте от 25 до 34 лет. При этом 24% из них признались, что не любят тратить время на приготовление различных блюд. Участники опроса старше 35 лет в абсолютном большинстве выбирают традиционные застолья.

Большинство опрошенных, 68%, готовы потратить более трех тысяч рублей на праздничное застолье. 33% уже выделили бюджет в три-пять тысяч рублей, 22 % потратят менее трех тысяч рублей, 20% — от пяти до семи тысяч рублей, 12% — от семи до десяти тысяч рублей, 3% — более десяти тысяч рублей.

При этом мнение россиян о бюджете на новогодние подарки отличается. Так, больше трех тысяч рублей на новогодние подарки готовы потратить около 46% респондентов.

Интересно, что алкоголь для новогоднего застолья покупают не все. В частности, 16% опрошенных собираются провести 31 декабря без спиртных напитков. Из тех, кто все таки будет встречать праздник с алкоголем, 77% выбирают игристые вина и шампанское, 41% поставит на стол алкоголь, 35% будут пить вина, 8% — ликеры и 6% сделают выбор в пользу глинтвейна.

Из новогодних угощений самыми популярными оказались оливье, мандарины и салат сельдь под шубой.