Названы самые опасные продукты на новогоднем столе

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал традиционные продукты на новогоднем столе, которые опасны для здоровья. Об этом пишет URA.ru
По словам медика, наиболее вредны мясные и рыбные нарезки. Первые, как правило, слишком жирные, а вторые содержат избыточное количество соли.
«Традиционные салаты, оливье, сельдь под шубой, мимоза — это избыток майонеза, много соли, много жира и очень много подсолнечного масла», — сказал Михаил Гинзбург.
Диетолог посоветовал поставить на праздничный стол и полезные продукты:
«Это все овощи, зелень, овощные летние салаты, ржаной хлеб и фрукты. Не вдаваясь в какие-то детали, все остальное можно причислить к вредным».