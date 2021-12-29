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38 минут назад

Названы самые опасные продукты на новогоднем столе

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал традиционные продукты на новогоднем столе, которые опасны для здоровья. Об этом пишет URA.ru

Названы самые опасные продукты на новогоднем столе
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам медика, наиболее вредны мясные и рыбные нарезки. Первые, как правило, слишком жирные, а вторые содержат избыточное количество соли.

«Традиционные салаты, оливье, сельдь под шубой, мимоза — это избыток майонеза, много соли, много жира и очень много подсолнечного масла», — сказал Михаил Гинзбург.

Диетолог посоветовал поставить на праздничный стол и полезные продукты:

«Это все овощи, зелень, овощные летние салаты, ржаной хлеб и фрукты. Не вдаваясь в какие-то детали, все остальное можно причислить к вредным».

Ранее эксперты рассказали, как выбрать вино для праздничного стола.

Еда,Михаил Гинзбург,
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