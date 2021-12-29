Врач перечислила запрещенные закуски к алкоголю

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина назвала продукты, которыми нельзя закусывать. Об этом она рассказала телеканалу "Москва 24".

Еда нейтрализует воздействие алкоголя, однако соленая пища заставляет чувствовать жажду, поэтому есть риск выпить больше алкоголя. Также она провоцирует обезвоживание организма. Поэтому лучше отказаться от маринованных огурцов и помидоров в качестве закуски. В сочетании с алкоголем опасны и сладкие напитки :

"Сладкие напитки — это сахар, который нарушает углеводный обмен, а учитывая, что в крепком алкоголе есть свой сахар, то мы наносим сокрушительный удар по печени и поджелудочной железе. Это прямой путь к диабету", — объяснила врач.

Кроме того, не стоит злоупотреблять жирной пищей. На ее переваривание организм потратит много времени, и будет создана дополнительная нагрузка на печень.