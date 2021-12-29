Диетолог назвала способ медленнее пьянеть

"Можно взять какую-нибудь легкую нарезку, кусочек курицы, рыбу, ту же икру. Но, кстати, на хлебе икру есть не стоит. Обычно берут белый батон, намазывают маслом, сверху икру и едят такой бутерброд. Масло в нем обволакивает слизистую, не давая алкоголю впитаться, но эта пленка рано или поздно порвется, а человек, думающий, что просто не пьянеет, получит всю накопившуюся дозу в один момент. Зато с яйцом икра сочетается отлично", — добавила диетолог.