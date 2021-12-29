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2 часа назад

Диетолог назвала способ медленнее пьянеть

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что сделать перед новогодним застольем, чтобы медленнее пьянеть. Об этом пишет "Лента.ру".

Врач порекомендовала за час-полтора до застолья выпить 20-30 граммов алкоголя.

"Это поможет печени проснуться и начать заранее вырабатывать необходимые ферменты. Также необходимо тщательно спланировать, что именно вы будете пить. Напитки должны быть исключительно из одного сырья: пшеницы, винограда и так далее. Смешивать не стоит", — сказала медик.

По словам Соломатиной, нельзя нагружать печень слишком тяжелыми продуктами: мясом под майонезом, сыром, шпротами и другими:

"Это создает дополнительную нагрузку на организм и способствует интоксикации. Сладости есть тоже не нужно — их организм начнет перерабатывать в первую очередь, а алкоголь задержится".

Закусывать стоит чем-то несладким и легким. Например, картофельным салатом.

"Можно взять какую-нибудь легкую нарезку, кусочек курицы, рыбу, ту же икру. Но, кстати, на хлебе икру есть не стоит. Обычно берут белый батон, намазывают маслом, сверху икру и едят такой бутерброд. Масло в нем обволакивает слизистую, не давая алкоголю впитаться, но эта пленка рано или поздно порвется, а человек, думающий, что просто не пьянеет, получит всю накопившуюся дозу в один момент. Зато с яйцом икра сочетается отлично", — добавила диетолог.

Кроме того, она порекомендовала не пить слишком быстро, больше двигаться и выходить на свежий воздух.

Ранее врач назвал самые опасные продукты на новогоднем столе.

Здоровье,Видео,Елена Соломатина,Lenta.ru,
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