Как приготовить полезный майонез за одну минуту

Чтобы снизить себестоимость продукта и сделать его вид максимально привлекательным, производители добавляют в майонез красители, загустители и консерванты. Однако из-за добавок и усилителей вкуса он становится вреден для здоровья. Поэтому гораздо дешевле и полезнее приготовить майонез для новогодних салатов самому. "Рамблер" рассказывает, как.

В ТикТоке российские пользователи делятся простыми рецептами популярного соуса. Приготовить его можно всего за одну минуту.

200 мл растительного масла (можно обычное подсолнечное);

1 яйцо;

Чайная ложка сахара;

Чайная ложка лимонного сока или лимонной кислоты;

Чайная ложка горцицы;

Пол ложки соли. Для домашнего майонеза вам понадобится:

Все ингредиенты должны быть примерно одной температуры. Также очень важно не взбивать их венчиком, чтобы не получится яичный коктейль. Для начала погрузите блендер в емкость и накройте насадкой яичный желток. Взбивайте, не поднимая ее, пока не начнет образовываться густая масса.