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1 час назад

Как приготовить полезный майонез за одну минуту

Чтобы снизить себестоимость продукта и сделать его вид максимально привлекательным, производители добавляют в майонез красители, загустители и консерванты. Однако из-за добавок и усилителей вкуса он становится вреден для здоровья. Поэтому гораздо дешевле и полезнее приготовить майонез для новогодних салатов самому. "Рамблер" рассказывает, как.

В ТикТоке российские пользователи делятся простыми рецептами популярного соуса. Приготовить его можно всего за одну минуту.

Для домашнего майонеза вам понадобится:
  • 200 мл растительного масла (можно обычное подсолнечное);
  • 1 яйцо;
  • Чайная ложка сахара;
  • Чайная ложка лимонного сока или лимонной кислоты;
  • Чайная ложка горцицы;
  • Пол ложки соли.

Все ингредиенты должны быть примерно одной температуры. Также очень важно не взбивать их венчиком, чтобы не получится яичный коктейль. Для начала погрузите блендер в емкость и накройте насадкой яичный желток. Взбивайте, не поднимая ее, пока не начнет образовываться густая масса.

Смотрите видео, чтобы приготовить полезный майонез к Новому году у себя дома.

Ранее в ТикТоке показали, как быстро приготовить крабовую закуску.

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