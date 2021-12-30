Как приготовить полезный майонез за одну минуту

Чтобы снизить себестоимость продукта и сделать его вид максимально привлекательным, производители добавляют в майонез красители, загустители и консерванты. Однако из-за добавок и усилителей вкуса он становится вреден для здоровья. Поэтому гораздо дешевле и полезнее приготовить майонез для новогодних салатов самому. "Рамблер" рассказывает, как.
В ТикТоке российские пользователи делятся простыми рецептами популярного соуса. Приготовить его можно всего за одну минуту.
Все ингредиенты должны быть примерно одной температуры. Также очень важно не взбивать их венчиком, чтобы не получится яичный коктейль. Для начала погрузите блендер в емкость и накройте насадкой яичный желток. Взбивайте, не поднимая ее, пока не начнет образовываться густая масса.
Смотрите видео, чтобы приготовить полезный майонез к Новому году у себя дома.