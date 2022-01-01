Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+13° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
18 минут назад

Названы пять простых продуктов от головной боли

Врач-диетолог Людмила Денисенко заявила, что вода, картофель и орехи могут облегчить состояние при головной боли. Об этом сообщает KP.RU.

Названы пять простых продуктов от головной боли
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Так одним из самых простых средств от головных болей Денисенко назвала чистую негазированную воду:

"Во-первых, это первейшее средство от похмелья, а во-вторых хроническое обезвоживание способно спровоцировать различные боли, в том числе головные. Поэтому, если вы еще не начали пить по 1,5-2 литра воды каждый день, то Новый год — отличное время для того, чтобы завести эту полезную привычку".

Специалист также отметила, что хроническое обезвоживание приводит в том числе к колиту и сопутствующему ему запору, мигрени и боли в нижней части спины.

Кроме этого диетолог советует справляться с головными болями при помощи запеченного с кожурой картофеля. тыквенных семечек и миндаля. Также можно есть жирную рыбу: сельдь, скумбрию, сардины:

"Омега-3 жирные кислоты, которые содержатся в жирной рыбе, обладают противовоспалительными свойствами, а значит, помогают уменьшить частоту и силу приступов хронических головных болей".

Еще врач призвала страдающих от головной боли пить имбирный чай, который обладает противовоспалительными и антигистаминными свойствами, и употреблять в блюдах кайенский перец.

Читайте также о том, как бороться с похмельем после праздников.

Еда,Людмила Денисенко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители