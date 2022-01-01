Названы пять простых продуктов от головной боли

Врач-диетолог Людмила Денисенко заявила, что вода, картофель и орехи могут облегчить состояние при головной боли. Об этом сообщает KP.RU.

Так одним из самых простых средств от головных болей Денисенко назвала чистую негазированную воду:

"Во-первых, это первейшее средство от похмелья, а во-вторых хроническое обезвоживание способно спровоцировать различные боли, в том числе головные. Поэтому, если вы еще не начали пить по 1,5-2 литра воды каждый день, то Новый год — отличное время для того, чтобы завести эту полезную привычку".

Специалист также отметила, что хроническое обезвоживание приводит в том числе к колиту и сопутствующему ему запору, мигрени и боли в нижней части спины.

Кроме этого диетолог советует справляться с головными болями при помощи запеченного с кожурой картофеля. тыквенных семечек и миндаля. Также можно есть жирную рыбу: сельдь, скумбрию, сардины:

"Омега-3 жирные кислоты, которые содержатся в жирной рыбе, обладают противовоспалительными свойствами, а значит, помогают уменьшить частоту и силу приступов хронических головных болей".

Еще врач призвала страдающих от головной боли пить имбирный чай, который обладает противовоспалительными и антигистаминными свойствами, и употреблять в блюдах кайенский перец.