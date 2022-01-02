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4 часа назад

Стало известно, кому нельзя есть сливочное масло

Нутрициолог Алена Степанова рассказала, кому не следует есть сливочное масло. Об этом сообщает РИА Новости.

Стало известно, кому нельзя есть сливочное масло
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам Степановой, от сливочного масла необходимо отказаться при возникновении воспалительных процессов, иначе это может ухудшить общее состояние организма.

Также продукт не стоит есть людям с аллергией, непереносимостью лактозы, аутоиммунными заболеваниями и болезнями сердца, так как он содержит много холестерина.

Для остальных сливочное масло полезно для организма. В его составе содержатся жирорастворимые витамины, необходимые для иммунитета, пищеварения и мозга.

Однако нужно соблюдать дневную норму: 20–30 граммов для взрослого и до 10 граммов – для ребенка.

"Важно покупать качественное масло с жирностью 82,5% без ароматизаторов. Оно должно быть однородного цвета", – сказала нутрициолог.

Ранее врач назвал неожиданный напиток, снижающий давление.

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