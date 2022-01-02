Стало известно, кому нельзя есть сливочное масло

Нутрициолог Алена Степанова рассказала, кому не следует есть сливочное масло. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Степановой, от сливочного масла необходимо отказаться при возникновении воспалительных процессов, иначе это может ухудшить общее состояние организма.

Также продукт не стоит есть людям с аллергией, непереносимостью лактозы, аутоиммунными заболеваниями и болезнями сердца, так как он содержит много холестерина.

Для остальных сливочное масло полезно для организма. В его составе содержатся жирорастворимые витамины, необходимые для иммунитета, пищеварения и мозга.

Однако нужно соблюдать дневную норму: 20–30 граммов для взрослого и до 10 граммов – для ребенка.