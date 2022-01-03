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3 часа назад

Как приготовить картофельное пюре как в ресторане

Картофельное пюре в ресторанах сильно отличается от домашнего, и дело не только в подаче и отсутствии комочков. "Рамблер" рассказывает, в чем секрет идеальной мятой картошки.

Российские пользователи ТикТока в своих аккаунтах делятся рецептами приготовления идеального блюда. Так, блогер Елена Голуцова, победившая в конкурсе от шефа Ивлева, поделилась одним из своих лайфхаков: необходимо обязательно просушить картофель после варки, а потом протереть его через сито. Так блюдо будет максимально однородным. После надо добавить не холодное, как обычно все делают, а горячее кипяченое молоко и взбить массу. Можно использовать просто венчик или блендер. Это обогащает блюдо кислородом. Кроме того, пюре станет на несколько тонов светлее того, которое не взбивали. Еще один секрет повара — растопить сливочное масло перед тем, как добавить его в картофель.

Шеф-повар Илья Лазерсон в своем ТикТоке также посоветовал добавить в пюре мускатный орех.

Смотрите видео, чтобы приготовить идеальное картофельное пюре у себя дома.

Ранее мы рассказывали, как самостоятельно приготовить полезный майонез, потратив на него всего лишь одну минуту.

Еда,Видео,Илья Лазерсон,
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