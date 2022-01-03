Как приготовить картофельное пюре как в ресторане

Российские пользователи ТикТока в своих аккаунтах делятся рецептами приготовления идеального блюда. Так, блогер Елена Голуцова, победившая в конкурсе от шефа Ивлева, поделилась одним из своих лайфхаков: необходимо обязательно просушить картофель после варки, а потом протереть его через сито. Так блюдо будет максимально однородным. После надо добавить не холодное, как обычно все делают, а горячее кипяченое молоко и взбить массу. Можно использовать просто венчик или блендер. Это обогащает блюдо кислородом. Кроме того, пюре станет на несколько тонов светлее того, которое не взбивали. Еще один секрет повара — растопить сливочное масло перед тем, как добавить его в картофель.