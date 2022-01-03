Кому нельзя есть сливочное масло

Нутрициолог Алена Степанова рассказала о противопоказаниях, при которых нельзя есть сливочное масло. Об этом она поведала в беседе с РИА Новости.

По словам врача, людям, в организме которых начались воспалительные процессы, масло категорически запрещено. Также стоит воздержаться от продукта при наличии аллергических реакций при непереносимости лактозы и при наличии аутоиммунных заболеваний. А из-за высокого содержания холестерина масло не рекомендовано тем, у кого диагностированы сердечно-сосудистые заболевания, утверждает эксперт.

Для всех остальных, отмечает нутрициолог, сливочное масло исключительно полезно. В нем содержатся жирорастворимые витамины для иммунитета, пищеварения и мозга. Доктор назвала ежедневную норму для взрослых в 20-30 граммов, а для детей — не более десяти граммов.