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54 минуты назад

Врач рассказал, как превратить пиццу в полезное блюдо

Специалист по снижению веса Павел Исанбаев объяснил, как превратить пиццу в полезное блюда. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

Врач рассказал, как превратить пиццу в полезное блюдо
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам Исанбаева, калорийность блюда можно снизить, заменив колбасу на мясо и отказавшись от соуса. Также он рекомендует заменить тесто на фарш. Либо, если очень хочется теста, нужно использовать ржаную, цельнозерновую или рисовую муку, уточнил эксперт.

«Не следует запивать покупную пиццу газированной водой: сочетание сладкого и жирного в одном приеме еды приводит к колебаниям глюкозы, нагружает поджелудочную железу и увеличивает риск набрать ненужные килограммы. У людей с заболеваниями ЖКТ возможны обострения гастрита, вздутия живота, срывы стула. У подростков жирное вместе со сладким вызывает проблемы с кожей, провоцирует частые перемены в настроении и раздражительность — им рекомендуется употреблять только ту пиццу, которая готовится из “здоровых” продуктов»,

— заключил эксперт.

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Еда,РИА Новости,
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