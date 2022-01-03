Врач рассказал, как превратить пиццу в полезное блюдо

«Не следует запивать покупную пиццу газированной водой: сочетание сладкого и жирного в одном приеме еды приводит к колебаниям глюкозы, нагружает поджелудочную железу и увеличивает риск набрать ненужные килограммы. У людей с заболеваниями ЖКТ возможны обострения гастрита, вздутия живота, срывы стула. У подростков жирное вместе со сладким вызывает проблемы с кожей, провоцирует частые перемены в настроении и раздражительность — им рекомендуется употреблять только ту пиццу, которая готовится из “здоровых” продуктов»,