Врач назвал мед "страшным продуктом"

По мнению врача-нутригенетика Андрея Золотарева, этот продукт стоит употреблять крайне осторожно. О том, какая опасность таится в меде, эксперт рассказал в интервью радио Sputnik.
Вопреки распространенному мнению, что чай с медом очень полезен для здоровья, такой напиток стоит употреблять с большой осторожностью в холодное время года.
Дело в том, что мед обладает сильными согревающими свойствами, в результате у человека возникает повышенное потоотделение. Желание согреться и укрепить иммунитет может, напротив, обернуться проблемами со здоровьем.
Один из самых страшных продуктов, который действительно стоит с очень большой осторожностью употреблять в холодное время года, – это мед. Дело в том, что мед обладает ярко выраженным согревающим эффектом, за счет этого происходит повышенное потоотделение. Люди этого не чувствуют, но употребление меда в зимний период перед выходом на улицу или прямо на улице может спровоцировать простудное заболевание,
— отметил Золотарев.
Чтобы не подвергать здоровье опасности, специалист посоветовал пить чай (и другие напитки) с медом только дома, причем зная, что в ближайшее время на улицу вы не пойдете. Золотарев призвал зимой пить только напитки комнатной температуры, а также избегать продуктов, которые могут спровоцировать перепады температуры тела.
Любые перепады температуры между пищей, человеком и окружающей средой, к сожалению, вызывают достаточно активную реакцию со стороны организма. Это не всегда полезно,
— заявил эксперт.
Ранее врач рассказал о том, кому нельзя есть сливочное масло.