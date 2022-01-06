Врач назвал мед "страшным продуктом"

Один из самых страшных продуктов, который действительно стоит с очень большой осторожностью употреблять в холодное время года, – это мед. Дело в том, что мед обладает ярко выраженным согревающим эффектом, за счет этого происходит повышенное потоотделение. Люди этого не чувствуют, но употребление меда в зимний период перед выходом на улицу или прямо на улице может спровоцировать простудное заболевание,