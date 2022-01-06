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18 минут назад

Диетолог рассказала, кому нельзя пить какао

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что нарушение усвоения мочевой кислоты — единственное противопоказание для употребления какао. Однако в ограниченных количествах этот напиток можно пить даже при наличии такого заболевания. Этим медик поделилась в беседе "Вечерняя Москва".

Диетолог рассказала, кому нельзя пить какао
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Так, людям с подагрой стоит осторожнее подходить к употреблению какао:

"У кого нарушено усвоение мочевой кислоты — в этом случае сильно увлекаться какао не стоит: могут возникнуть боли в суставах или проблемы с почками".

Соломатина отметила, что ничего не произойдет, если выпить одну кружку какао.

"Чашка, две, даже три в день для здорового человека не принесут вреда. Чрезмерное употребление напитка может быть чревато тем же повышением уровня мочевой кислоты, но только в случае, если есть к этому предрасположенность. Да и не ведрами же мы будем его пить?

— поделилась диетолог.

Читайте также о том, что врач назвал мед "страшным продуктом".

Еда,Елена Соломатина,Вечерняя Москва,
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