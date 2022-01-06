Диетолог рассказала, кому нельзя пить какао

"Чашка, две, даже три в день для здорового человека не принесут вреда. Чрезмерное употребление напитка может быть чревато тем же повышением уровня мочевой кислоты, но только в случае, если есть к этому предрасположенность. Да и не ведрами же мы будем его пить?