Диетолог назвала способ наладить питание после праздников

Врач-диетолог Юлия Бурякова рассказала, как наладить режим питания после переедания на новогодних праздниках. Ее слова приводит "Тульская служба новостей".

По словам медика, необходимо устроить себе разгрузочный день. В диетологии существует так называемые монодни, в которые разрешается есть только два продукта. К примеру, кефир и творог.