Диетолог назвала способ наладить питание после праздников

Врач-диетолог Юлия Бурякова рассказала, как наладить режим питания после переедания на новогодних праздниках. Ее слова приводит "Тульская служба новостей".
По словам медика, необходимо устроить себе разгрузочный день. В диетологии существует так называемые монодни, в которые разрешается есть только два продукта. К примеру, кефир и творог.
Помимо этого, диетолог рассказала, что эффективны комбинированные диеты, включающие овощи, фрукты, яичный белок и белое мясо.
«Пациентам я рекомендую именно комбинированный разгрузочный день — продукты равномерно употребляются в течение дня, вечер же остается свободным от углеводов», — сказала врач.