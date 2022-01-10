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1 час назад

Диетолог назвала способ наладить питание после праздников

Врач-диетолог Юлия Бурякова рассказала, как наладить режим питания после переедания на новогодних праздниках. Ее слова приводит "Тульская служба новостей".

Диетолог назвала способ наладить питание после праздников
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам медика, необходимо устроить себе разгрузочный день. В диетологии существует так называемые монодни, в которые разрешается есть только два продукта. К примеру, кефир и творог.

Помимо этого, диетолог рассказала, что эффективны комбинированные диеты, включающие овощи, фрукты, яичный белок и белое мясо.

«Пациентам я рекомендую именно комбинированный разгрузочный день — продукты равномерно употребляются в течение дня, вечер же остается свободным от углеводов», — сказала врач.

Ранее врач-сомнолог рассказала, как восстановить сон после праздников.

Еда,
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