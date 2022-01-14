Малышева назвала важные продукты для четвертой группы крови

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, какие продукты необходимо включить в рацион людям с четвертой группой крови, чтобы избежать серьезных заболеваний. Этим она поделилась в новом выпуске программы "Жить здорово".

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Медик отметила, что четвертая группа крови считается редкой, и, что у ее обладателей повышены риски развития инфаркта миокарда, рака почки, а также тромбоза. Малышева порекомендовала есть бобовые:

"Они создают мощный резерв в кишечнике, куда лишние жиры будут впитываться и удаляться из организма. 30 граммов чечевицы достаточно для восполнения потребностей. Масло зародышей пшеницы с его антиоксидантами и витамином Е оказывает отличный эффект, и тромбоциты не могут склеиваться. Таким образом, продукт препятствует развитию тромбоза".

Что касается рака почки, то необходимо выпивать более трех чашек кофе в день, отмечает специалист. По ее словам, люди, которые пьют более трех чашек кофе в сутки, на 16 процентов реже страдают от рака почки.