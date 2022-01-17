Терапевт составил антиковидное меню

Терапевт Видновской районной клинической больницы Тимур Асанов составил «антиковидное меню», которое укрепляет иммунную систему. Об этом сообщает ОСН.
По словам врача, в рационе человека с ослабленным иммунитетом должны быть рыба, говядина, печень и яйца. Эти продукты уменьшают воспалительную реакцию в легких. Кроме того, полезны грецкие орехи и миндаль, так как они содержат необходимые для здоровья жирные кислоты.
Также защитные функции организма активируют кисломолочные продукты с пробиотиками, а имбирь, чеснок, ягоды и специи усиливают иммунную систему при сопротивляемости вирусной инфекции.
Терапевт порекомендовал пить больше воды и проводить время на свежем воздухе.