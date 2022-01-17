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3 часа назад

Перечислены продукты, провоцирующие бессонницу

Стало известно, какие продукты могут негативно сказываться на качестве сна.

Перечислены продукты, провоцирующие бессонницу
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Диетолог Елена Кален в своем аккаунте Instagram перечислила, что лучше не есть вечерами.

При регулярном недосыпе, отметила врач, снижается иммунитет и повышается раздражительность, накапливаются гормоны стресса. Человек быстрее устает, что нередко приводит к заеданию этого состояния и появлению лишнего веса.

По словам Кален, сыр с плесенью, жареное мясо, баклажаны, помидоры, соления (овощи и рыба) и даже авокадо может быть причиной появления бессонницы.

Эти продукты содержат тиранин, который в организме преобразуется в норадреналин (гормон стресса).

"Его концентрация в крови повышается при всех стрессовых ситуациях. В результате мы будем чувствовать себя перевозбужденными, а ночью с трудом засыпать".

Также не следует есть на ночь продукты, обладающие мочегонными свойствами.

Ранее мы писали, с какими продуктами легче худеть после праздников.

Здоровье,Елена Кален,
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