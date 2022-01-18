Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
0° в 
USD 76.04EUR 86.86
Войти в почту
1 час назад

Названы продукты, которыми нельзя закусывать алкоголь

Соленья и сладкие напитки лучше не употреблять вместе с алкоголем, считает врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина. Своим мнением эксперт поделилась в эфире программы «Доктор 24».

Названы продукты, несовместимые с алкоголем
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Диетолог рекомендовала исключить маринованные огурцы из закусок. В них содержится уксусная кислота, консерванты и подсластители, которые могут повредить слизистую оболочку желудка в сочетании с алкоголем. Безопасная альтернатива – помидоры. В них есть органические кислоты, а также минеральные соли, которые помогут организму избавиться от лишней жидкости, не провоцировать отеки и похмелье.

Если вы привыкли запивать спиртное сладкими напитками, то рискуете нарушить углеводный обмен организма.

«Учитывая, что в крепком алкоголе есть свой сахар, то мы наносим сокрушительный удар по печени и поджелудочной железе», – отмечает эксперт.

Ранее диетолог рассказала, как обезопасить себя от сильного похмелья.

Еда,Юлия Чехонина,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители