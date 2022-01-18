Названы продукты, несовместимые с алкоголем

Диетолог рекомендовала исключить маринованные огурцы из закусок. В них содержится уксусная кислота, консерванты и подсластители, которые могут повредить слизистую оболочку желудка в сочетании с алкоголем. Безопасная альтернатива – помидоры. В них есть органические кислоты, а также минеральные соли, которые помогут организму избавиться от лишней жидкости, не провоцировать отеки и похмелье.