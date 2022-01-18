Названы продукты, несовместимые с алкоголем

Соленья и сладкие напитки лучше не употреблять вместе с алкоголем, считает врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина. Своим мнением эксперт поделилась в эфире программы «Доктор 24».
Диетолог рекомендовала исключить маринованные огурцы из закусок. В них содержится уксусная кислота, консерванты и подсластители, которые могут повредить слизистую оболочку желудка в сочетании с алкоголем. Безопасная альтернатива – помидоры. В них есть органические кислоты, а также минеральные соли, которые помогут организму избавиться от лишней жидкости, не провоцировать отеки и похмелье.
Если вы привыкли запивать спиртное сладкими напитками, то рискуете нарушить углеводный обмен организма.
«Учитывая, что в крепком алкоголе есть свой сахар, то мы наносим сокрушительный удар по печени и поджелудочной железе», – отмечает эксперт.