Повар раскрыла хитрости для идеальной яичницы

Канадский повар Ясмин Альсавваф рассказала о секретах приготовления идеальной яичницы. Об этом сообщает Irish Mirror.

Фото: Рамблер Рамблер

Она отметила, что многие люди совершают одну распространенную ошибку и разбивают яйца на сковороду. Повар отметила, что советует сначала разбивать яйца в миску, а уже потом переливать их в сковороду. Так желток точно не растечется.