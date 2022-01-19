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1 час назад

Повар раскрыла хитрости для идеальной яичницы

Канадский повар Ясмин Альсавваф рассказала о секретах приготовления идеальной яичницы. Об этом сообщает Irish Mirror.

Повар раскрыла хитрости для идеальной яичницы
Фото: РамблерРамблер

Она отметила, что многие люди совершают одну распространенную ошибку и разбивают яйца на сковороду. Повар отметила, что советует сначала разбивать яйца в миску, а уже потом переливать их в сковороду. Так желток точно не растечется.

Также эксперт посоветовала использовать сковороды с антипригарным покрытием и жарить яйца при температуре от 123 до 137 градусов. Если ошибиться с температурным режимом, то яичница будет лопаться и коричневеть раньше времени. По бокам она сгорит, а в середине останется сырой.

Ранее были названы продукты, которыми нельзя закусывать алкоголь.

Еда,
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