Повар раскрыла хитрости для идеальной яичницы

Канадский повар Ясмин Альсавваф рассказала о секретах приготовления идеальной яичницы. Об этом сообщает Irish Mirror.
Она отметила, что многие люди совершают одну распространенную ошибку и разбивают яйца на сковороду. Повар отметила, что советует сначала разбивать яйца в миску, а уже потом переливать их в сковороду. Так желток точно не растечется.
Также эксперт посоветовала использовать сковороды с антипригарным покрытием и жарить яйца при температуре от 123 до 137 градусов. Если ошибиться с температурным режимом, то яичница будет лопаться и коричневеть раньше времени. По бокам она сгорит, а в середине останется сырой.