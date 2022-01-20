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1 час назад

Диетолог рассказала, кому может навредить сыр

Сыр может принести не только пользу, но и вред организму. Об этом заявила член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова. Ее слова приводит издание "Народные новости".

Кому вредно есть сыр
Фото: РамблерРамблер

Диетолог рекомендует тщательно следить за количеством съеденного.

"Всю молочную продукцию мы потребляем для того, чтобы получить кальций. В сыре есть и другие полезные вещества, например, белок, но в плане пользы основное — все-таки кальций. С точки зрения вреда можно отметить жирность сыра. Даже в продукте с низким содержанием жира, этот показатель всегда будет больше, чем у молока. Поэтому одна порция сыра составляет 50 грамм, это всего две кости домино или даже чуть меньше".

При этом Нефедова отметила, что не стоит полагать, что в так называемых обезжиренных сортах значительно меньше содержание сыра.

"Почти все сорта сыра имеют приблизительно одинаковую жирность, если мы не берем какой-то "тройной крем-бри",

- отметила она.

Несмотря на то, что базово сыр считается достаточно безопасным продуктом, существует категория людей, которым нужно с осторожностью подходить к выбору данной еды.

"Стоит с осторожностью потреблять его с антидепрессантами, содержащими ингибиторы моноаминоксидазы [фермент]. Если принимать эти медикаменты с "выдержанными" видами сыра (например, пармезан), там есть тирамин [аминокислота], а при пересечении с моноаминоксидазой она вызывает у людей повышение давления".

Ранее мы писали, что такое «эмигрантский сыр», в котором прячут колбасу.

Еда,Наталья Нефедова,
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