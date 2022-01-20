Кому вредно есть сыр

Сыр может принести не только пользу, но и вред организму. Об этом заявила член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова. Ее слова приводит издание "Народные новости".
Диетолог рекомендует тщательно следить за количеством съеденного.
"Всю молочную продукцию мы потребляем для того, чтобы получить кальций. В сыре есть и другие полезные вещества, например, белок, но в плане пользы основное — все-таки кальций. С точки зрения вреда можно отметить жирность сыра. Даже в продукте с низким содержанием жира, этот показатель всегда будет больше, чем у молока. Поэтому одна порция сыра составляет 50 грамм, это всего две кости домино или даже чуть меньше".
При этом Нефедова отметила, что не стоит полагать, что в так называемых обезжиренных сортах значительно меньше содержание сыра.
"Почти все сорта сыра имеют приблизительно одинаковую жирность, если мы не берем какой-то "тройной крем-бри",
- отметила она.
Несмотря на то, что базово сыр считается достаточно безопасным продуктом, существует категория людей, которым нужно с осторожностью подходить к выбору данной еды.
"Стоит с осторожностью потреблять его с антидепрессантами, содержащими ингибиторы моноаминоксидазы [фермент]. Если принимать эти медикаменты с "выдержанными" видами сыра (например, пармезан), там есть тирамин [аминокислота], а при пересечении с моноаминоксидазой она вызывает у людей повышение давления".
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