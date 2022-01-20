Кому вредно есть сыр

"Всю молочную продукцию мы потребляем для того, чтобы получить кальций. В сыре есть и другие полезные вещества, например, белок, но в плане пользы основное — все-таки кальций. С точки зрения вреда можно отметить жирность сыра. Даже в продукте с низким содержанием жира, этот показатель всегда будет больше, чем у молока. Поэтому одна порция сыра составляет 50 грамм, это всего две кости домино или даже чуть меньше".