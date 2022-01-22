Автор ролика часто готовит сразу несколько порций котлет и всегда имеет их под рукой в виде замороженных полуфабрикатов. Чтобы убрать приготовленное блюдо в морозильную камеру, блогер предлагает использовать разделочные доски. Но прежде, советует автор видео, следует надеть на них фасовочные пакеты. Когда котлеты подмерзнут настолько, что их нельзя будет повредить при перемещении, настанет время убрать доски. Но вам не придется отдирать замороженные полуфабрикаты от них. Котлеты легко отстают от скользкой поверхности и не повреждаются. А в использованных пакетах будет удобно хранить полуфабрикаты. Разделочную доску останется лишь ополоснуть.