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41 минуту назад

Лайфхак для заморозки сэкономит время и на мытье посуды: видео

Если вы готовите домашние полуфабрикаты впрок, то лайфхак, предложенный пользовательницей Тик-Ток под ником @_alena_home, наверняка вам пригодится. Смотрите сами!

Автор ролика часто готовит сразу несколько порций котлет и всегда имеет их под рукой в виде замороженных полуфабрикатов. Чтобы убрать приготовленное блюдо в морозильную камеру, блогер предлагает использовать разделочные доски. Но прежде, советует автор видео, следует надеть на них фасовочные пакеты. Когда котлеты подмерзнут настолько, что их нельзя будет повредить при перемещении, настанет время убрать доски. Но вам не придется отдирать замороженные полуфабрикаты от них. Котлеты легко отстают от скользкой поверхности и не повреждаются. А в использованных пакетах будет удобно хранить полуфабрикаты. Разделочную доску останется лишь ополоснуть.

Эта хитрость наверняка подойдет и для заготовки пельменей, вареников и других блюд, которые могут долго храниться в морозильной камере.

Смотрите также видео, как отмыть застывший жир на кухне подручными средствами.

Еда,Видео,
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