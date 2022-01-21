Диетолог назвала продукт, который нормализует давление

Диетолог-нутрициолог Лера Лавски заявила, что регулярное употребление шпината положительно влияет на организм человека. Об этом эксперт рассказала в интервью РИА Новости.
Лавски объяснила, что шпинат богат полезными веществами, и назвала его идеальным продуктом для нормализации давления. Особенно он полезен для людей с сердечно-сосудистыми проблемами, так как он богат калием и магнием. Шпинат также расслабляет сердечную мускулатуру, подчеркнула она.
За счет большого количестве клетчатки зелень улучшает перистальтику кишечника и является средством для профилактики запоров. Употребление этого продукта влияет на работу всего желудочно-кишечного тракта. А каротиноиды в составе шпината являются мощными антиоксидантами.
«Часто болеющим людям шпинат подойдет как источник витамина С, который способствует поддержанию иммунитета в периоды болезни. Не забывайте, что в шпинате много оксалатов и его употребление для тех, у кого есть проблемы с почками, должно быть ограничено», — заключила Лавски.
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