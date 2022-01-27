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2 часа назад

Названа специя, спасающая ЖКТ и печень

Стало известно, какая специя положительно сказывается на состоянии печени и желудочно-кишечного тракта.

Названа специя, спасающая ЖКТ и печень
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Нутрициолог Екатерина Муравская рассказала РИА Новости, что употребление куркумы на регулярной основе хорошо влияет на работу этих внутренних органов.

Как заметила специалист, куркума - это натуральный антисептик.

"К тому же натуральный детоксикант печени, обладает выраженным антираковым действием. С древности используется в Азии как средство номер один при любых видах болезней печени".

Также куркума стимулирует желчный пузырь, что положительно сказывается на пищеварении.

Но есть и ограничения: куркума противопоказана тем, у кого есть аллергия, а также не стоит употреблять ее в пищу одновременно при приеме антидиабетических лекарств.

Ранее мы писали про специи, снижающие риск развития рака.

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