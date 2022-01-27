Названа специя, спасающая ЖКТ и печень

Нутрициолог Екатерина Муравская рассказала РИА Новости , что употребление куркумы на регулярной основе хорошо влияет на работу этих внутренних органов.

"К тому же натуральный детоксикант печени, обладает выраженным антираковым действием. С древности используется в Азии как средство номер один при любых видах болезней печени".

Но есть и ограничения: куркума противопоказана тем, у кого есть аллергия, а также не стоит употреблять ее в пищу одновременно при приеме антидиабетических лекарств.