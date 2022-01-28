Названы ошибки в питании, которые ведут к преждевременной смерти

Диетолог Елена Соломатина заявила, что отказ от клетчатки может сократить продолжительность жизни. Об этом она рассказала "Москве 24".

По словам медика, отказ от клетчатки вызывает рост патогенной микрофлоры, которая "в конце концов убивает человека".

"Организм не может сопротивляться разным заболеваниям, потому что 80% иммунной системы находится в кишечнике. Все микроорганизмы, даже патогенные, которые живут в человеке, сдерживаются полезной микрофлорой. Сдерживающего фактора не будет, клетчатки не будет, нас убьет наша же собственная система",

— поделилась эксперт. А чтобы исключить эту проблему, Соломатина советует есть пять порций овощей и фруктов в день. Она также отметила, что рацион должен быть разнообразным.

Кроме этого, к преждевременной смерти может привести употребление мяса и молочных продуктов от непроверенных производителей:

"Такая продукция может вполне себе сформировать антибиотикорезистентность. Как правило, проверенные поставщики, когда лечат корову, по крайней мере, неделю не должны ее забивать, а молоко обязаны выливать. То есть такая продукция не должна поступать в продажу".

Также, по словам Соломатиной, риск ранней смерти увеличивают перекосы в питании и, в частности, монодиеты, а именно, когда человек долгое время питается одними и теми же продуктами.

Диетолог также отметила вред обработанного и необработанного мяса, красителей, консервантов, усилителей вкуса, трансжиров. Употребление этих продуктов, по словам диетолога, может привести к преждевременной смерти.