Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+1° в 
USD 77.82EUR 86.64
Войти в почту
48 минут назад

Названы ошибки в питании, которые ведут к преждевременной смерти

Диетолог Елена Соломатина заявила, что отказ от клетчатки может сократить продолжительность жизни. Об этом она рассказала "Москве 24".

Названы ошибки в питании, которые ведут к преждевременной смерти
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам медика, отказ от клетчатки вызывает рост патогенной микрофлоры, которая "в конце концов убивает человека".

"Организм не может сопротивляться разным заболеваниям, потому что 80% иммунной системы находится в кишечнике. Все микроорганизмы, даже патогенные, которые живут в человеке, сдерживаются полезной микрофлорой. Сдерживающего фактора не будет, клетчатки не будет, нас убьет наша же собственная система",

— поделилась эксперт. А чтобы исключить эту проблему, Соломатина советует есть пять порций овощей и фруктов в день. Она также отметила, что рацион должен быть разнообразным.

Кроме этого, к преждевременной смерти может привести употребление мяса и молочных продуктов от непроверенных производителей:

"Такая продукция может вполне себе сформировать антибиотикорезистентность. Как правило, проверенные поставщики, когда лечат корову, по крайней мере, неделю не должны ее забивать, а молоко обязаны выливать. То есть такая продукция не должна поступать в продажу".

Также, по словам Соломатиной, риск ранней смерти увеличивают перекосы в питании и, в частности, монодиеты, а именно, когда человек долгое время питается одними и теми же продуктами.

Диетолог также отметила вред обработанного и необработанного мяса, красителей, консервантов, усилителей вкуса, трансжиров. Употребление этих продуктов, по словам диетолога, может привести к преждевременной смерти.

Читайте также о том, как приготовить безвредный бутерброд.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители