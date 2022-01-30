Врачи назвали ягоду долголетия

Эксперты рассказали о пользе боярышника. По словам медиков, эти ягоды помогают снизить кровяное давление и уменьшить риск сердечного приступа. Слова специалистов приводит Express.

Ключевую роль в возникновении сердечного приступа играет холестерин, а боярышник способствует снижению его уровня, что, в свою очередь, делает его продуктом долголетия. Кроме того, ягоды богаты противовоспалительными свойствами и антиоксидантами, добавили врачи.

Специалисты также напомнили о пользе яблок. По словам экспертов, их регулярно употребление яблок предотвращает развитие сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, защищает мозг от старения и увеличивает продолжительность жизни.