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1 час назад

Врачи назвали ягоду долголетия

Эксперты рассказали о пользе боярышника. По словам медиков, эти ягоды помогают снизить кровяное давление и уменьшить риск сердечного приступа. Слова специалистов приводит Express.

Врачи назвали ягоду долголетия
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Ключевую роль в возникновении сердечного приступа играет холестерин, а боярышник способствует снижению его уровня, что, в свою очередь, делает его продуктом долголетия. Кроме того, ягоды богаты противовоспалительными свойствами и антиоксидантами, добавили врачи.

Специалисты также напомнили о пользе яблок. По словам экспертов, их регулярно употребление яблок предотвращает развитие сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, защищает мозг от старения и увеличивает продолжительность жизни.

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