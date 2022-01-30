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1 час назад

Назван напиток для избавления от жира на животе

Доктор Тим Бонд заявил, что, согласно ряду исследований, зеленый чай помогает избавиться от лишнего веса и убрать жир на животе. Этим он поделился в беседе с Daily Express.

Назван напиток для избавления от жира на животе
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Согласно документу 2021 года, подготовленному Консультативной группой по исследованию чая (TAP), зеленый чай способствует избавлению от висцерального жира, окружающего жизненно важные органы в брюшной полости.

"Зеленый чай может подавлять аппетит и снижать число ферментов, участвующих в метаболизме липидов в печени",

— заявил Бонд. Он также отметил, что этот напиток полезен наличием в нем катехинов, которые действуют как сильные антиоксиданты.

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