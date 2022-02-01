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1 час назад

Названа полезная доза кофе

На протяжении долгого времени считалось, что употребление кофе вредит сердцу. Профессор МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова и РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-аритмолог Андрей Ардашев рассказал агентству «Прайм», о целебных свойствах напитка и назвал его полезную дозу.

Названа полезная доза кофе
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Эксперт пояснил, что антиоксиданты и фенолы, содержащиеся в кофе, могут уменьшать воспалительные процессы в организме и предупреждать развитие онкологических заболеваний. Их способность влиять на резистентность к инсулину свидетельствует о противодиабетическом действии.

«В умеренных дозах (от 40 до 300 миллиграммов) кофеин может противодействовать эффектам аденозина, то есть снижать усталость и повышать бдительность. Вместе с тем, как и в случае с другими продуктами, главное — знать меру и не превышать суточную норму», — отметил Андрей Ардашев.

Однако кофеин содержится не только в кофе. Поэтому суточная доза определяется с учетом этого факта.

Врач-аритмолог также объяснил, почему кофе «бодрит» и помогает включить внимание. Причина в возникновении связи молекул кофеина (похожих по структуре на нейромедиатор аденозин) с аденозиновыми рецепторами головного мозга с последующим уменьшением эффектов этого медиатора. Поэтому на самом деле, наибольшее влияние кофе оказывает именно на мозг, а не на сердце.

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