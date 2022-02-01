Раскрыт неожиданный вред яблок

Не все фрукты одинаково полезны. Так считает и нутрициолог Надежда Цапкина. Эксперт рассказала, как чрезмерное употребление яблок может привести к стоматологическим проблемам и вызвать опасное для жизни отравление. Ее слова приводит РИА Новости.

Повреждение зубной эмали и кариес – две проблемы, которые могут появиться у того, кто не знает меры в поедании яблок. Непоправимый вред здоровью способны нанести и семена этих плодов.

«Цианид — яд, содержащийся в семенах яблоках, поэтому их лучше есть без семян», — отметила Надежда Цапкина.

Эксперт объяснила, что организм человека может справиться с небольшим количеством цианида, однако превышение дозы несет угрозу здоровью. Поэтому рекомендованная норма – не более двух яблок в день средних размеров. По мнению нутрициолога, лучше отдать предпочтение плодам зеленого цвета.