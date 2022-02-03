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1 час назад

Стало известно, какие помидоры могут быть смертельно опасны

К опасным последствиям для здоровья может привести употребление некачественных томатов. Какие именно можно считать таковыми, рассказала нутрициолог Мария Розанова в беседе с "Пятым каналом".

Стало известно, какие помидоры могут быть смертельно опасны
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Если помидоры были выращены у дороги или у химпредприятий, то они могут содержать соли тяжелых металлов. Это может привести к отравлению, а при постоянном употреблении таких помидоров в большом количестве даже к камням в почках или желчном пузыре. Если при выращивании фермеры увеличили дозу подкормки выше нормы. В таких помидорах могут накапливаться нитраты",

- отметила врач.

А чрезмерное употребление незрелых помидоров может привести к коме, так как в неспелых томатов содержится опасное для человека вещество соланин. Его употребление в больших количествах может пагубно отразиться на состоянии.

"Если, например, представить теоретически, что огромное количество незрелых помидоров переработать для сока, для пасты, то они будут содержать большое количество ядовитой дозы для организма. Тогда можно впасть в кому".

Врач рекомендует есть только свежие плоды, покупать помидоры в проверенных магазинах, мыть томаты и снимать с них кожицу.

Ранее мы писали о неочевидной пользе томатного сока.

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