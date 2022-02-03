Стало известно, какие помидоры могут быть смертельно опасны

"Если помидоры были выращены у дороги или у химпредприятий, то они могут содержать соли тяжелых металлов. Это может привести к отравлению, а при постоянном употреблении таких помидоров в большом количестве даже к камням в почках или желчном пузыре. Если при выращивании фермеры увеличили дозу подкормки выше нормы. В таких помидорах могут накапливаться нитраты",