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1 час назад

Нутрициолог предупредила об опасности молока

Нутрициолог Анна Лысенко заявила, что употребление молочных продуктов может привести к негативным последствиям для организма. Об этом она заявила в интервью Ura.ru.

Нутрициолог предупредила об опасности молока
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Свою позицию Лысенко объяснила тем, что употребление этого продукта увеличивает риск развития опухолей, в том числе злокачественных.

"Повышается инсулиноподобный фактор роста в организме, то есть способствует росту всех тканей, а также опухолей, злокачественных, в том числе. Если есть возможность, молоко лучше заменить на растительное, соевое или кокосовое. Это будет вдвойне полезно для организма",

— отметила эксперт.

А директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург порекомендовал употреблять молоко с коротким сроком хранения. Дело в том, что молочные продукты длительного хранения вызывают опасения из-за качества микрофлоры, которая или ослаблена, или отсутствует, а это, в свою очередь, делает такую пищу бесполезной.

Ранее стало известно, какие помидоры могут быть смертельно опасны.

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