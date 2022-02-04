Нутрициолог предупредила об опасности молока

"Повышается инсулиноподобный фактор роста в организме, то есть способствует росту всех тканей, а также опухолей, злокачественных, в том числе. Если есть возможность, молоко лучше заменить на растительное, соевое или кокосовое. Это будет вдвойне полезно для организма",