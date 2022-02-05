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1 час назад

Диетолог раскрыла опасность консервов

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала об опасности определенных видов консервов. По словам специалиста, они могут привести к гипертонии и раку. Об этом сообщает радио Sputnik.

Диетолог раскрыла опасность консервов
Фото: РамблерРамблер

По мнению медика, даже домашние консервы могут быть опасны для здоровья из-за большого содержания в них соли. Ее чрезмерное употребление может задерживать жидкость в организме и повышать артериальное давление.

"Чрезмерное употребление соли задерживает жидкость в организме, то есть может спровоцировать повышение давления у людей, которые к этому склонны, и даже гипертонический криз. Кроме того, соль дает отечность и ухудшение метаболических процессов"

В консервах промышленного производства могут содержать бензоат натрия. Этот консервант, как показывают некоторые исследования, может провоцировать онкологические заболевания.

"В них, как правило, добавляют бензоат натрия. Были исследования, которые показывали корреляцию между возникновением онкологии и количеством съеденного бензоата. Важно помнить о количестве съедаемых консервов"

Ранее сообщалось, что нутрициолог предупредила об опасности молока.

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