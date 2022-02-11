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2 часа назад

Врачи назвали главную опасность соков

Даша Краснова

Некоторые овощи и фрукты содержат много нитратов и пестицидов, заявила диетолог Елена Соломатина. Ее слова передает «Вечерняя Москва».

Врачи назвали главную опасность соков
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Врач предупредила, что без вреда можно пить только один стакан свежевыжатого сока в день. Но вместо переработанного варианта лучше выбрать сами овощи и фрукты.

Во-первых, переизбыток соков может привести к отравлению. Во-вторых, свежевыжатые соки нельзя пить при диабете, инсулинорезистентности, лишнем весе и заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Кислые соки лучше пить через трубочку, так как они повреждают зубную эмаль. Если у сока высокая концентрация, можно разбавить водой.

«Те овощи, которые ближе к земле (к примеру, свекла и сельдерей), содержат много нитратов. Чрезмерно увлекаться не стоит», — раскрыла она главную опасность.

До этого мы рассказывали про пользу томатного сока.

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