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2 часа назад

Диетолог рассказала об опасности макарон с мясом

Мария Иглина

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что мясо необходимо грамотно сочетать с другими продуктами, поскольку оно долго переваривается. Этим она поделилась в беседе с "Лентой.ру".

Диетолог рассказала об опасности макарон с мясом
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Диетолог заявила, что мясо может нанести вред организму, если сочетать его с углеводами, например с картофелем, макаронами, крупами и хлебом. Все это может привести к интоксикации, метеоризму и другим неприятным последствиям. Углеводы при попадании в желудок вместе с мясом начинают бродить:

"Мясо будет лежать долго в желудке, пока оно не обработается хорошо соляной кислотой. Вот мы съели кусок мяса, забросили макарон, а сверху еще чего-нибудь сладкое – кусок торта или кекса. Макароны не могут дальше пройти, чтобы перевариться, кексик сверху лежит – начинаются процессы брожения, интоксикации, погибает ряд нашей полезной флоры".

На фоне этого может упасть деятельность иммунной системы, а также тошноте и снижению многих функций организма человека. Соломатина рекомендует сочетать мясо с овощами. Рыбу можно употреблять с пюре, а суп с хлебом – такие сочетания продуктов перевариваются быстрее. Творог и кашу лучше есть с ягодами, омлет – с овощами. Картофель также лучше употреблять с овощами.

Ранее стало известно о связи между недосыпом и ожирением.

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