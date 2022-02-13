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31 минуту назад

Диетолог объяснила связь между недосыпом и ожирением

Мира Маркина

Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала о связи недосыпа и ожирения. По словам специалиста, при регулярной нехватке сна у человека сбиваются биоритмы и работа гормонов.

Диетолог объяснила связь между недосыпом и ожирением
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Соломатина отметила, что при недосыпе в организме вырабатывается больше гормона стресса кортизола. Он провоцирует постоянное чувство голода.

«Организм начинает запасать калории, вырабатывается больше гормона голода. Начинает страдать микробиота, а она стимулирует нас к поиску той или иной еды. Гормональная система воспринимает это как недостаток еды и включается компенсаторная защитная реакция — поиск еды, которая обеспечит быстрый приток энергии, то есть высокоуглеводной. Выделяется большое количество инсулина, который быстро перерабатывает это в жир», — отметила Соломатина.

Специалист отметила, что всем необходимо спать не менее 7-8 часов за ночь — это среднестатистическое время для взрослого человека. При этом Соломатина отметила, что спать слишком много также вредно для организма.

«Сон должен быть достаточным, иногда лишний час сна может ввергнуть организм в прямо противоположную ситуацию», — отметила эксперт.

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