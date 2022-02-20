Россиянам рассказали, как выбирать пельмени

Эксперт Роспотребнадзора Екатерина Головкова дала рекомендации по выбору пельменей. По ее словам, хорошие пельмени обладают светлым цветом, также на них не должно быть трещин от постоянной разморозки, они должны лежать в упаковке отдельно друг от друга. Об этом эксперт рассказала в беседе с "Комсомольской правдой".
Голикова также поделилась самыми частыми способами подделки пельменей, когда в производстве используется состав, который не заявлен на этикетке.
При выборе пельменей, в первую очередь, нужно смотреть на хорошую упаковку и внешний вид, а также читаемую этикетку со сроком годности. Пельмени должны легко перемещаться по пачке, а фарш в них не должен выступать за края.