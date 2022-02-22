Видео: самые вкусные начинки для блинов на Масленицу

В 2022 году Масленицу пройдет с 28 февраля по 6 марта. В этот период принято печь блины. Ее дата ежегодно меняется, поскольку зависит от церковного календаря и дня празднования Пасхи.

На Масленицу принято печь блины. Блогер @juicy.cooking поделился тремя самыми вкусными начинками. Соответствующим видео он поделился в своем TicTok-аккаунте.

По мнению мужчины, одними из самых вкусных являются блинчики с мясом и творогом, несмотря на то, что это довольно распространенные варианты. Также он выделил в качестве начинки карамельные яблоки.