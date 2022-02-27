Врач рассказала о блинах без лишних калорий

В 2022 году масленичная неделя начинается 28 февраля. И конечно, без блинов в эти дни не обойтись. Однако специалисты предупреждают, что люди, склонные быстро набирать лишний, должны по возможности держать себя в руках. Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, какие блины не навредят фигуре. Об этом сообщает радио "Спутник".
По мнению диетолога, если у человека не нарушены метаболические проблемы, он не страдает от сахарного диабета, отсутствует лишний вес, то пара блинов, съеденные в первой половине дня, вряд ли ему навредят. Всем остальным следуют предпочесть более здоровые ингредиенты для приготовления блинов.
"Например, выпекать их из гречневой или из черемуховой муки, из тех продуктов, которые не содержат глютен. Готовить такие блины можно на воде, без добавления молока. И я рекомендую всем готовить блины без добавления молока коровьего происхождения. Такие блины можно использовать с начинками тоже с низким гликемическим индексом: это могут быть ягоды, овощи, источники полноценного белка, чтобы человек и насытился, и не нанес вреда организму", – рассказала Королева.