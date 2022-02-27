Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+4° в 
USD 83.55EUR 93.60
Войти в почту
9 часов назад

Врач рассказала о блинах без лишних калорий

Катя Кобышева

В 2022 году масленичная неделя начинается 28 февраля. И конечно, без блинов в эти дни не обойтись. Однако специалисты предупреждают, что люди, склонные быстро набирать лишний, должны по возможности держать себя в руках. Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, какие блины не навредят фигуре. Об этом сообщает радио "Спутник".

Врач рассказала о блинах без лишних калорий
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По мнению диетолога, если у человека не нарушены метаболические проблемы, он не страдает от сахарного диабета, отсутствует лишний вес, то пара блинов, съеденные в первой половине дня, вряд ли ему навредят. Всем остальным следуют предпочесть более здоровые ингредиенты для приготовления блинов.

"Например, выпекать их из гречневой или из черемуховой муки, из тех продуктов, которые не содержат глютен. Готовить такие блины можно на воде, без добавления молока. И я рекомендую всем готовить блины без добавления молока коровьего происхождения. Такие блины можно использовать с начинками тоже с низким гликемическим индексом: это могут быть ягоды, овощи, источники полноценного белка, чтобы человек и насытился, и не нанес вреда организму", – рассказала Королева.

Также специалисты объяснили, чем опасны заменители сахара.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители