Врач рассказал, как выбрать правильный майонез

Считается, что майонез – один из самых вредных для здоровья соусов. Приверженцам здорового образа жизни и правильного питания вовсе рекомендуют отказаться от этого продукта. Однако хороший майонез не принесет вреда организму, в нем есть масса полезного – считает врач-гастроэнтеролог Константин Спахов. О пользе и выборе правильного соуса эксперт рассказал «Аргументам и фактам».

В майонезе содержится желток. Он является источником витаминов, бета-каротина и лецитина. Но не каждый производитель заботится о том, чтобы в его продукте было много желтка. Поэтому майонез нужно выбирать тщательно.

«При покупке лучше выбирать соус с максимальным количеством желтка. Количество его на этикетке не указывают, но прикинуть его дозу помогут два правила: желток должен стоять в составе на третьем месте. На первом всегда бывает растительное масло, на втором — вода», — объяснил эксперт.

Если вы не хотите отказываться от продукта совсем и хотите сделать его дома, то Константин Спахов рекомендует не готовить соус большими порциями, так как он быстро портится.