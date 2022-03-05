За рецептом легендарного крабсбургера планктон охотился на протяжении всего мультсериала «Спанч Боб». Таинственный бутерброд стал отличной маркетинговой уловкой, на которую клюнули зрители.

Блогерша @gulnar.nurkenkyzy рассекретила рецепт, который многие пытались разгадать. Соответствующим видео она поделилась в своем TicTok-аккаунте.

В состав бургера вошли: крабовые палочки, лук, яйцо, булоки, кетчуп, неострая горчица, салатный лист, помидор и сыр. Подписчики упрекнули блогершу в том, что она забыла положить важнейший ингредиент, а именно – пикули. «Как ты посмела забыть пикули?!», – негодовали юзеры.

«Исправим в следующий раз. Сама обожаю пикули»,

– пообещала автор рецепта.