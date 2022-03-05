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2 часа назад

Видео: как приготовить реальный крабсбургер из «Спанч Боба»

Катерина Саломе

За рецептом легендарного крабсбургера планктон охотился на протяжении всего мультсериала «Спанч Боб». Таинственный бутерброд стал отличной маркетинговой уловкой, на которую клюнули зрители.

Блогерша @gulnar.nurkenkyzy рассекретила рецепт, который многие пытались разгадать. Соответствующим видео она поделилась в своем TicTok-аккаунте.

В состав бургера вошли: крабовые палочки, лук, яйцо, булоки, кетчуп, неострая горчица, салатный лист, помидор и сыр. Подписчики упрекнули блогершу в том, что она забыла положить важнейший ингредиент, а именно – пикули. «Как ты посмела забыть пикули?!», – негодовали юзеры.

«Исправим в следующий раз. Сама обожаю пикули»,

– пообещала автор рецепта.

Смотрите также видео о том, как быстро приготовить карри не хуже, чем в ресторане.

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