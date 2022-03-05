Врач предупредила россиян об опасности гречки

Врач диетолог-эндокринолог PremierMedica Елена Щетинина рассказала в беседе с журналистом URA.RU, что злоупотреблять гречкой опасно.
Гречка относится к злаковым культурам. Продукты этой группы часто провоцируют повышение сахара в крови. Эндокринолог предупредила, что людям с нарушением углеводного обмена следует воздержаться от употребления гречки в большом количестве.
«В готовом виде в течение дня лучше съедать не более 300 граммов этих продуктов», — отметила врач.
Тем не менее, полностью исключать источник медленных углеводов не рекомендуется, так как гречка хорошо насыщает и надолго обеспечивает организм энергией.
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