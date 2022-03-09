Впервые ролл Филадельфия был приготовлен в середине 80-х годов нью-йоркским поваром. Его имя, к сожалению, не сохранилось в истории.

Сегодня эти роллы считаются одними из самых популярных и востребованных. Найти их можно в абсолютно каждом японском ресторане. Но из-за дорогих продуктов в составе стоимость блюда довольно высокая, так что выгоднее готовить роллы дома.

Блогер @districtpizza опубликовал рецепт идеальной Филадельфии в своем TicTok-аккаунте. Для приготовления он использовал слабосоленый лосось, сливочный сыр, огурцы, нори и рис.