Специалист посоветовала не хранить крупы на верхних полках

Хранить крупы на верхних полках кухонных шкафчиков — не лучшее решение. Об этом рассказала специалист по питанию Елена Доронкина «Газете.Ru».
«Верхние кухонные полки менее подходят для хранения круп, так как температура там будет выше, чем внизу, поэтому чем ниже к полу вы храните крупы, тем дольше они пролежат», — объяснила специалист.
Эксперт предложила хранить муку и крупы в ящиках или жестяных коробках.
«Избегайте хранения в полиэтиленовых пакетах, в них продукт быстрее испортится», — предупредила Доронкина.
Кроме того, если вы держите бакалею в холщовых мешочках, лучше «хотя бы изредка их проветривать, чтобы немного «оживить» продукт», советует специалист.
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