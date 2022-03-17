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1 час назад

Специалист посоветовала не хранить крупы на верхних полках

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Хранить крупы на верхних полках кухонных шкафчиков — не лучшее решение. Об этом рассказала специалист по питанию Елена Доронкина «Газете.Ru».

Специалист посоветовала не хранить крупы на верхних полках
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Верхние кухонные полки менее подходят для хранения круп, так как температура там будет выше, чем внизу, поэтому чем ниже к полу вы храните крупы, тем дольше они пролежат», — объяснила специалист.

Эксперт предложила хранить муку и крупы в ящиках или жестяных коробках.

«Избегайте хранения в полиэтиленовых пакетах, в них продукт быстрее испортится», — предупредила Доронкина.

Кроме того, если вы держите бакалею в холщовых мешочках, лучше «хотя бы изредка их проветривать, чтобы немного «оживить» продукт», советует специалист.

Ранее мы писали о том, какие опасности нести употребление гречневой крупы.

Еда,
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