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2 часа назад

Диетолог назвал опасность употребления роллов и суши

Мария Каткова

Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев рассказал о риске заражения паразитами при употреблении роллов и суши в эфе и ресторанах. Об этом сообщает Ura.ru.

Диетолог назвал опасность употребления роллов и суши
Фото: РамблерРамблер

Он пояснил, что человек употребляет сырую рыбу на свой страх и риск, а в ней могут содержаться паразиты. Их, в свою очередь, тяжело диагностировать и лечить.

«То есть вы едите сырую рыбу на свой страх и риск. Потом очень сложно все вылечить, с учетом того, что инфекционистов-паразитологов очень мало, очень плохая лабораторная диагностика и выявлять наличие паразитов сложно, поэтому и лечение будет идти "пальцем в небо"»

Ранее сообщалось, что диетолог рассказала, почему не стоит запасаться сахаром.

Еда,
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