Диетолог рассказала, почему не стоит запасаться сахаром

«По поводу нормы употребления сахара ВОЗ нам говорит, что за счет добавленного сахара человек должен получать не более десяти процентов от суточной калорийности своего рациона. Если человек сократит это количество до пяти процентов, то это будет иметь дополнительные преимущества в плане поддержания здоровья. Если переводить в граммы, то взрослому человеку нужно не более 30 граммов сахара в течение дня», – прокомментировала рекомендацию ВОЗ диетолог.