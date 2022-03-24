Перечислены наиболее полезные весенние продукты

Стало известно, какие продукты наиболее необходимы организму весной.

Фото: unsplash.com/@ragonesco unsplash.com/@ragonesco

Обогатить организм полезными веществами и укрепить здоровье поможет вполне конкретная еда. Диетолог Елена Соломатина рассказала, что особенно необходимо добавить в рацион в это время года.

Как считает эксперт, квашеная капуста - кладезь полезных веществ из-за обилия кислоты и витамина С в ней. Ее слова приводит издание "Вечерняя Москва".

"Даже цитрусовые не обладают таким количеством витамина С. Еще продукт содержит молочную кислоту и янтарную. В квашеной капусте содержится большое количество лактобактерий, которых нет даже в йогурте или ряженке".

Помимо этого, желательно добавить в рацион витамины группы А и D для обновления слизистых, улучшения когнитивных способностей, обновления кожи и укрепления нервной системы, а также иммунной. Обязательно надо включить в меню перец, киви, орехи, сухофрукты.

"А вот репродуктивные функции улучшают продукты, в которых много цинка, — это авокадо, грибы, горох, миндаль, семечки и морепродукты".