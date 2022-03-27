Необычный рецепт глинтвейна на костре: видео

Главный секрет приготовления глинтвейна заключается в нагревании красного вина до 70-80°С. Чтобы напиток получился вкусным, ароматным и пряным, важно также правильно подобрать специи.

Блогер @maksreceptor в своем TikTok-аккаунте поделился необычным рецептом приготовления глинтвейна. Мужчина предложил варить его в глиняном горшке на костре, используя мандарины, гвоздику, корицу, бадьян и имбирь.

Некоторые пользователи раскритиковали автора рецепта за то, что на видео видно, что он довел напиток до кипения. По их мнению, так сильно нагревать вино нельзя. Но нашлись те, кто вступились за блогера:

"На самом деле можно и так и так, просто если его довести до кипения, то вкус будет чуть менее насыщенным".