Названы опасные продукты при гастрите

«Каждый гастрит может быть острым и хроническим. Хронический возникает чаще всего, но бывает и в стадии обострения, и в состоянии ремиссии. Вся кислая пища, острая, жареная раздражает слизистую желудка и вызывает обострение гастрита. Избыточно острая, соленая, жареная или травмирующая пища типа малины, у которой есть мелкие косточки, которые могут вызывать болезненность слизистой», — объяснил диетолог.