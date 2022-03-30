Названы опасные продукты при гастрите

Диетолог Михаил Гинзбург в разговоре с «Народными Новостями» рассказал, что людям с гастритом лучше всего употреблять мягкую пищу, например, каши и омлеты.
Вне зависимости от того, какой у пациента тип гастрита (атрофический или поверхностный), обострение вызывают блюда и продукты, раздражающие слизистую.
«Каждый гастрит может быть острым и хроническим. Хронический возникает чаще всего, но бывает и в стадии обострения, и в состоянии ремиссии. Вся кислая пища, острая, жареная раздражает слизистую желудка и вызывает обострение гастрита. Избыточно острая, соленая, жареная или травмирующая пища типа малины, у которой есть мелкие косточки, которые могут вызывать болезненность слизистой», — объяснил диетолог.
Эксперт рекомендовал пациентам с гастритом чаще есть белый хлеб без корочек, каши (особенно рисовую), в том числе молочные. Пользу организму принесут омлеты, рыбные и мясные котлеты с крупой, ягодный кисель.
В период обострения следует избегать большого количества овощей в рационе, а именно капусты, огурцов, помидоров. Жареную картошку и мясо, острые блюда, соленья и маринованные продукты стоит вовсе исключить.
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