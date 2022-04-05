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1 час назад

Мясников развеял популярный миф о сахаре

Мира Маркина

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял популярный миф, связанный с сахаром. Об этом он рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

Мясников развеял популярный миф о сахаре
Фото: PixabayPixabay

Медик опроверг информацию о том, что коричневый тростниковый сахар полезнее обычного белого. Они оба одинаковы по калорийности.

«На самом деле хрен редьки не слаще. Все равно белая смерть, хоть и коричневая», — сказал доктор Мясников.

Он призвал ограничить употребление сахара или вовсе отказаться от него. Кроме того, врач рассказал, что сахар скрывается также во многих несладких продуктах:

«Сахар есть везде. Он есть в молоке, в колбасе, в хлебе».

Ранее стало известно, что богатая белком пища подавляет аппетит и заставляет двигаться.

Еда,Александр Мясников,
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