Мясников развеял популярный миф о сахаре

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял популярный миф, связанный с сахаром. Об этом он рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

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Медик опроверг информацию о том, что коричневый тростниковый сахар полезнее обычного белого. Они оба одинаковы по калорийности.

«На самом деле хрен редьки не слаще. Все равно белая смерть, хоть и коричневая», — сказал доктор Мясников.

Он призвал ограничить употребление сахара или вовсе отказаться от него. Кроме того, врач рассказал, что сахар скрывается также во многих несладких продуктах:

«Сахар есть везде. Он есть в молоке, в колбасе, в хлебе».